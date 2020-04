Guaratuba terá barreiras nas entradas durante o feriado

A Prefeitura de Guaratuba montará barreiras sanitárias nas entradas da cidade antes e durante o feriado da Páscoa. Elas vão funcionar a partir da tarde desta quarta-feira (8) no Posto da Polícia Rodoviária, em Coroados, em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, ambos na PR-412. Possivelmente se formarão filas nos dois acessos.

Os passageiros dos automóveis terão de passar por uma avaliação das condições de saúde e deverão informar o destino. Quem estiver com febre e não optar em retornar para a cidade de origem, será obrigado a ficar 15 dias de quarentena, sendo vigiado diariamente por equipes da Prefeitura. Ônibus e vans de turismo continuam proibidos de entrar em Guaratuba.

Na barreira, a Prefeitura também vai explicar que os hotéis e hospedagens estão proibidos de receberem hóspedes e que também não é permitida a locação de imóveis por curto período (diárias, feriados e finais de semana). Também vai salientar que as praias, praças, pontos turísticos e demais locais públicos estão interditados, sob pena de multa para quem não obedecer.

As barreiras contarão com um profissional da Vigilância Sanitária do Município, um técnico em enfermagem e o reforço de outros profissionais das secretarias de Saúde e da Segurança. A equipe da Prefeitura terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

No sábado e domingo as equipes sanitárias e de fiscalização vão atuar também dentro da cidade.

Em vídeo, o prefeito Roberto Justus explica que “em períodos normais, Guaratuba recebe um fluxo muito grande de turistas na época da Páscoa. O problema é que essas pessoas podem estar vindo de locais que hoje são focos da doença colocando em risco a saúde da população”.