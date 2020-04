Em Guaratuba, Associação pede para surfistas não irem à praia

A Associação de Surfistas de Guaratuba (ASG) divulgou uma nota para pedir que todos os praticantes do esporte, filiados ou não, respeitem a interdição da praia decretado pela Prefeitura.

No texto, publicado nas redes no final da tarde desta quinta-feira (9), o presidente da ASG, Márcio Odewagen, cita o Decreto nº 23.337 – assinado pelo prefeito Roberto Justus no último dia 4, que interditou o acesso à praia, a praças e locais de lazer, inclusive para os esportes náuticos e passeios na baía de Guaratuba.

“Solicitamos a todos que não façam a prática do surf enquanto vigorar o decreto”, diz a nota. “Entendemos a gravidade da situação a qual estamos sendo acometidos e, para o bem estar de todos, estamos apoiando a decisão do decreto, sendo assim, conforme nota da Federação Paranaense de Surf, que se faz responsável como órgão controlador do esporte, a necessidade do isolamento social neste período”.

“A Associação de Surfistas de Guaratuba tem amplos poderes de fiscalizar e notificar a Federação Paranaense de Surf para que a mesma tomem medidas cabíveis (em caso de descumprimento pelos surfistas”, conclui Odewagen.

A população de Guaratuba está apreensiva com a possível chegada de turistas em massa para o feriado da Páscoa. A Prefeitura está mantendo barreiras sanitárias nas entradas para evitar que pessoas doentes entrem no município. A Prefeitura também anunciou que vai intensificar a fiscalização para exigir o cumprimento das medidas de restrição, inclusive no comércio.