Recém-nascido é resgatado de helicóptero em Guaratuba

Um helicóptero da Polícia Militar resgatou um bebê recém-nascido em Guaratuba e levou para ser atendido em Paranaguá, no final da tarde desta segunda-feira (13). A informação é da rádio Banda B.

O atendimento aconteceu no final da tarde. A rádio informa que o bebê sofreu falta de oxigênio (sofrimento fetal) e foi levado no helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do aeroporto de Guaratuba até o aeroporto de Paranaguá.

De acordo com a Banda B, um oficial do BPMoa, “tenente Fernandes”, explicou que o recém-nascido foi transportado em um equipamento especialmente feito para bebês. “Utilizamos um equipamento que reduz a vibração do recém-nascido na aeronave e também mantém a temperatura do bebê”, explicou o tenente.

Uma ambulância recebeu o bebê no Aeroporto de Paranaguá e fez o translado até o hospital.

Fonte: Rodrigo Schievenin e Daniela Sevieri / Banda B