Governo prorroga prazo do edital da Ponte de Guaratuba

O Governo do Estado prorrogou o prazo para que empresas e consórcios manifestem interesse em elaborar novos estudos ambientais e os projetos básicos e executivos da Ponte de Guaratuba. Inicialmente previsto para 16 de abril, o prazo foi estendido em uma semana, até a próxima quinta-feira (23), devido à pandemia do novo coronavírus, ampliando o tempo para que mais empresas preparem as informações exigidas para participar.

A partir da manifestação de interesse, o Governo elabora uma “lista curta” de empresas ou consórcios para, em seguida, abrir a disputa que definirá quem vai executar os estudos e projetos.

O chamamento público para manifestação de interesse foi incluído no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, que conta com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). O acordo entre Governo e o BID prevê um investimento de mais de R$ 940 milhões em obras e projetos de engenharia em todo o Estado. Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) gerir esse recurso.

INTERESSE – As empresas interessadas em pleitear a licitação deverão apresentar ao DER/PR uma relação de trabalhos similares já desenvolvidos, como a elaboração de projetos de construção de pontes e de estudos de impacto ambiental de obras rodoviárias já concluídas, e agora, com o novo prazo, também relatar se possuem experiência prévia com a metodologia BIM para pontes.

Na fase licitatória, a empresa será selecionada para a elaboração dos novos estudos e dos projetos de acordo com o método de Seleção Baseado na Qualidade e Custo (SBQC), e conforme os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores de empreendimentos financiados pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento.

Podem participar empresas ou consórcios nacionais e estrangeiros, que poderão encaminhar manifestação de interesse ao DER/PR até as 18 horas da próxima quinta-feira (23). Todos os documentos sobre essa manifestação de interesse estão disponíveis na página Compras Paraná.

Fonte: ANPr