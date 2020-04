Quiosques em Guaratuba têm lances de até 294%

A licitação dos quiosques da praia em Guaratuba atraiu diversos interessados, apesar do momento complicado na economia e no turismo em virtude do coronavírus. Os valores do lances vencedores do pregão presencial realizado nesta quinta-feira (16) mostraram a confiança nos investidores, avalia a administração.

A disputa aconteceu no Ginásio de Esportes José Richa como medida de prevenção sanitária. A equipe da Prefeitura que promoveu e deu apoio ao pregão, assim como os interessados, tiveram de manter distância entre eles e usaram máscaras de proteção.

Estavam sendo leiloados 10 quiosques que vão substituir os 18 espaços reunidos de 2 em 2 que foram licitados em 2009. O prazo da concessão é de 10 anos. Além de pagar o valor do lance dentro do prazo de 30 dias, os vencedores terão de construir os quiosques, em alguns casos utilizando parte da estrutura existente.

O valor mínimo do lance, de R$ 131.836,30, era apontado como alto nos comentários que circulavam na cidade. Ao final, verificou-se que não era. Os lances variaram entre 124% e 294%.

O menor lance vitorioso foi de R$ 167.000,00, do quiosque nº 9, um dos dois que terá de ser construído do zero e fica próximo ao Mercado de Peixe dos pescadores artesanais. O maior, de R$ 387.000,00 também terá de ser construído, mas fica no final da avenida 29 de Abril, um ponto que não existia na licitação antiga.

Os outros pontos foram arrematados por valores entre R$ 253 mil e R$ 350 mil. Se não houver desistências, a aposta de investir na orla de Guaratuba erá sido de aproximadamente R$ 3 milhões (224% do valor mínimo), sem contar as construções e equipamentos que terão de ser instalados.