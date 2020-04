Carros metralhados no duplo homicídio são incendiados na Delegacia

Os dois automóveis que foram metralhados em uma ação criminosa que chocou Matinhos na semana passada foram incendiados três dias depois no pátio da Delegacia da Polícia Civil.

Na noite de segunda-feira (13), Charlene Andressa Kus Maciejewski, de 35 anos, Davi Luiz Salustiano Lopes, de 30 anos, e uma criança foram baleados, dentro do carro, um Fiata Uno, na avenida Paranaguá, trecho urbano da PR-412, no balneário Gaivotas.

A mulher morreu na hora e o homem morreu durante o atendimento. A criança sofreu um ferimento de bala na perna, foi atendida e passa bem. De acordo com o que a polícia apurou, casal era de Curitiba e morava há pouco tempo no balneário.

Dois homens que estavam em outro Uno na frente do carro do casal também foram alvos do atentado, mas conseguiram escapar. Apenas um deles foi localizado e prestou depoimento à Polícia Civil.

Os dois automóveis foram recolhidos à Delegacia. Na noite seguinte foi encontrado, em um outro balneário de Matinhos, um veículo incendiado e isso levantou a suspeita de que teria sido usado pelos autores dos tiros.

Por volta das 23h de quinta-feira (16), alguém ateou fogo nos dois automóveis que estavam na Delegacia, supostamente para destruir provas ou sinais que houvessem. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu outros veículos que estavam no pátio.