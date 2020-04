Novo boletim mostra que Litoral teve 14 casos, 2 mortes e 3 pacientes com alta

A Secretaria de Estado da Saúde informa neste domingo (19) que não houve nenhum novo caso de covid-19 no Litoral do Paraná de ontem para hoje. Até o momento, 14 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus: 11 em Paranaguá, 2 em Matinhos e 1 em Morretes.

O boletim no novo formato não informa mais quantas pessoas fizeram testes e aguardam resultado (em investigação). As cidades que não tem casos registrados, nem aparecem nos gráficos.

O último boletim disponível com esses dados, da sexta (17), informava que havia 19 casos em investigação na região: 7 em Paranaguá, 5 em Morretes, 4 em Guaratuba, 2 em Pontal do Paraná e 1 em Matinhos. A Prefeitura de Paranaguá dizia que foram 28 só no município. Segundo a Rádio Litorânea, eram 48 na região.

Fora das estatísticas oficiais, um fato revelado nas redes sociais neste sábado (18), causou alívio em Guaratuba: dois familiares do médico Márcio Gonçalves Vieira da Cunha receberam os resultados dos testes, que deram negativo. A família tem residência em Guaratuba, mas o médico, que teve confirmação para covid-19, teve o caso computado para Curitiba, porque forneceu o endereço da Capital onde também tem residência na hora de fazer o exame.

O novo boletim também mostra que 3 pacientes do Litoral receberam alta, ambos em Paranaguá, onde também houve as únicas duas mortes por covid-19 registradas na região.

O boletim da Sesa também informa que houve 360 casos confirmados, 9 mortes e 125 com alta em Curitiba. Boletim da Prefeitura de Curitiba do sábado já mostrava 401 casos confirmados, 189 pacientes liberados do isolamento e os mesmos 9 óbitos.

Em todo o Paraná, os gráficos da Sesa revelam que houve 42 novos casos e 3 mortes no último dia. No total, já houve 987 casos, 50 mortes e 296 pessoas recuperadas, incluindo supostos 125 de Curitiba.

Os pacientes que morreram são dois homens residentes de Apucarana (com idades 47 e 51 anos) e uma mulher de Londrina (de 56 anos). Todos estavam internados.