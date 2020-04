Guaratuba confirma primeiro caso de covid-19

Guaratuba tem o primeiro caso confirmado de covid-19, uma mulher de 67 anos. A paciente teria sido contaminada por uma parente que a visitou no feriado do Páscoa. A pessoa trabalha em um hospital de Joinville (SC) e só soube depois que estava com a doença.

O caso foi confirmado pelo próprio prefeito Roberto Justus em um vídeo. Segundo o prefeito, a paciente, que mora no bairro Brejatuba, está em casa e está sendo acompanhada pela Vigilância Epidemiológica.

O Litoral já soma 16 casos (12 em Paranaguá, 2 em Matinhos, 1 em Morretes e 1 em Guaratuba). São 2 mortes (ambas em Paranaguá) e 9 pacientes recuperados (8 em Paranaguá e 1 em Matinhos) .

Houve um caso, com morte, em Paranaguá que foi computado para o local de residência da paciente, Natal (RN). Um morador de Guaratuba teve o caso registrado em Curitiba porque, ao fazer o teste, informou o endereço da Capital, onde também tem residência.