Guaratuba faz 249 anos com uma festa online

Devido à pandemia, a Prefeitura de Guaratuba vai comemorar seu aniversário com concursos de músicas, um quis sobre história e apresentações musicais, tudo pela Internet. A cidade completa 249 anos nesta quarta-feira, dia 29 de abril.

Até mesmo o tradicional hasteamento da bandeira será em uma live mostrada no Facebook do Município, ao meio dia. Também foi criada uma página que reúne diversas atividades: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/niver2020 ou em um link no Portal da Prefeitura.

– História de Guaratuba: Quiz online com perguntas divididas em 3 fases, fácil, médio e difícil. Desafie seus amigos!

– Cantando Guaratuba: concurso de música autoral. Poderão participar solos e duplas, serão aceitos todos os gêneros musicais. Deverá ser inscrita 1 música autoral de no máximo 5 minutos, gravada em casa. O regulamento poderá ser consultado na página. Haverá premiação. As músicas inscritas serão exibidas na página comemorativa.

– De Volta ao Passado: Exposição de fotos antigas. Para participar a pessoa deve enviar as fotos para o e-mail cultura@guaratuba.pr.gov.br. Elas ficarão expostas na página de comemoração.

– Imaginar e Viajar Pela Minha Cidade: exposição das atividades em comemoração ao aniversário de Guaratuba realizadas em casa pelos alunos dos CMEIs e escolas municipais.

– Meio Ambiente: Atividades de educação ambiental para baixar e brincar com as crianças.

– Festival Canta Guaratuba: transmissão por live (multiplataforma) de shows de artistas locais. Programação de 29 de abril a 3 de maio, a partir das 19h.