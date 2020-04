Pronto Socorro de Guaratuba será exclusivo para Covid-19

A partir desta quarta-feira (29), o Pronto Socorro Municipal de Guaratuba vai atender somente pacientes com sintomas respiratórios, garantindo um espaço exclusivo para pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19.

As emergências e outros médicos que eram feitos no Pronto Socorro, como doenças que não tenham sintomas respiratórios, serão atendidos no Hospital Municipal, como funcionou durante a reforma do PS.

Assim, pacientes que precisam de atendimento para outras patologias estarão separados daqueles que apresentam sintomas da Covid-19, diminuindo o risco de transmissão.

A destinação do PS para este fim só é possível porque ele foi totalmente reformado e ampliado em setembro do ano passado. A sala de emergência possui respiradores e outros equipamentos necessários para o atendimento de casos graves. Todos os leitos possuem pontos de oxigênio e ar comprimido, bem como outras estruturas de suporte, como raios-x, sala de esterilização, farmácia, entre outros.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, explica que, inicialmente, foi pensado em montar esse atendimento na Colônia dos Fiscais, mas, de acordo com ele, a estrutura predial do Pronto Socorro é melhor adaptada para atendimentos médicos. A Colônia será utilizada como alojamento dos profissionais que estão na linha de frente.

O secretário da Saúde também afirma que as pessoas com sintomas respiratórios durante a semana podem também procurar as Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas casas, “para não precisarem ficar circulando”. As UBSs estão trabalhando sem agendamentos por causa das medidas de contenção da pandemia.