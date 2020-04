Paranaguá tem 2 novos casos de Covid-19

O Litoral tem 2 novos casos de Covid-19, ambos em Paranaguá. A informação é do boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (29). A Prefeitura de Paranaguá informou que os novos pacientes são uma menina de 5 anos e um homem de 55.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba também divulgou se boletim, informando que a cidade continua único caso confirmado de Covid-19, 39 exames descartados e 14 em investigação.

“Entre os novos exames descartados está o da moradora de 39 anos que morreu neste domingo (26) no Hospital Regional do Litoral e que teve o resultado negativo para o Covid-19”, informou. A Secretaria explicou que “em casos de óbitos segue o protocolo de suspeito/confirmado Covid-19 para que sejam tomadas todas as medidas de precaução na liberação do corpo e no funeral. Como todo caso suspeito, a equipe da Secretaria da Saúde tomou todas as medidas preventivas, como levantamento, atendimento e acompanhamento de pessoas que tiveram contato com a paciente”.

Em todo o Litoral já houve 20 casos confirmados: 16 em Paranaguá, 2 em Matinhos, 1 em Guaratuba e 1 em Morretes. Houve 2 mortes, ambas em Paranaguá. Já são 11 pacientes recuperados: 9 em Paranaguá, 1 em Matinhos e 1 em Morretes.

O Paraná já teve 1.348 casos confirmados e 82 mortes. No último dia, houve 77 novos casos e 5 mortes. De acordo com a Secretaria de Estado, já há 879 pessoas recuperadas.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou que já houve 78.162 casos e 5.466 mortes, 1.452 óbitos estão sendo investigados. De acordo com o ministério, 38.564 pacientes estão em acompanhamento e 34.132 já se recuperaram. Foram 6.276 novos diagnósticos e 449 mortes em 24 horas.