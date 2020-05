Rede municipal de Guaratuba adere ao sistema de videoaulas

O Município de Guaratuba aderiu ao Aula Paraná, plataforma da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. As aulas começam nesta segunda-feira (4) para as redes municipais de ensino de todo o Estado.

As videoaulas são gravadas por professores da Rede Municipal de Curitiba, com todas as disciplinas constantes no currículo básico de cada ano ou série. As aulas vão abranger a pré-escola, 1º ao 5º ano do ensino fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1ª Etapa. Para Guaratuba, as aulas deverão ser acompanhadas através da TV Paraná Turismo, canal aberto 50.2. Outras cidades serão em canais diferentes – confira no final.

Para as escolas da Área Rural será repassado material pela Secretaria Municipal de Educação, desenvolvido de acordo com os conteúdos trabalhados nas videoaulas.

Dúvidas sobre as videoaulas podem ser esclarecidas pelos telefones 3472-8630 / 8634 ou nas escolas que estão recebendo todas as orientações da Secretaria Municipal da Educação.

Veja nas imagens a grade com dias e horários das turmas

Confira os canais das videoaulas de cada cidade (PDF)