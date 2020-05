Motorista foge depois de atropelar e matar mulher de bicicleta em Guaratuba

Arlete Terezinha Ribeiro, de 62 anos, morreu depois de ser atropelada na avenida Paraná, trecho urbano da PR-412, em Guaratuba, na tarde deste domingo (3).

Segundo informações, por volta das 16h30, ela e o marido iam de bicicleta pelo acostamento e estavam perto da rotatória do bairro Coroados quando foi atropelada por uma caminhonete Chevrolet S10, de cor cinza.

O marido, que ia na frente, nem viu o que aconteceu, apenas escutou o barulho e, quando se voltou encontrou a mulher caída. Ela morreu no local.

O motorista não parou para socorrê-la e fugiu no sentido Garuva (SC). Policiais rodoviários do Paraná e de Santa Catarina foram atrás do veículo, mas até o início da noite não o haviam localizado.