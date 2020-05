Guaratuba tem mais 2 casos de Covid-19. Litoral chega a 24 confirmações.

Guaratuba tem mais 2 casos confirmados de Covid-19, informa o boletim da Secretaria Municipal da Saúde desta terça-feira (5). Tratam-se de duas mulheres, de 43 e de 55 anos. De acordo com a secretaria, ambas estão em casa, com orientação de permanecerem em quarentena juntamente com suas famílias, sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica do Município.

A secretaria lembra que os casos já haviam sido informados ontem, quando saíram os resultados dos testes rápido feito pela Epidemiologia com resultado reagente (positivo), e que tiveram hoje a validação pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda há um teste rápido positivo que precisa ser validado.

Guaratuba agora tem 4 casos confirmados, 13 em investigação e 52 resultados negativos, de um total de 69 pessoas que fizeram testes.

No Litoral houve 24 casos confirmados da Covid-19: 16 em Paranaguá, 4 em Guaratuba, 2 em Matinhos e 1 em Morretes. Houve 2 mortes e 13 pacientes já tiveram alta (10 em Paranaguá, 2 em Matinhos e 1 em Morretes).

O Paraná teve 1.588 casos. Houve 99 mortes e 1.070 pacientes já estão recuperados. Dados atualizados do Ministério da Saúde (após a divulgação dos boletins do Paraná e de Guaratuba) informa que no Brasil houve 600 mortes em 24 horas e o país alcança o número de 7.921 óbitos, com 114.715 casos confirmados.