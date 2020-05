Enquanto aumentarem casos de Covid-19, governador não vai afrouxar medidas

O governador Ratinho Junior reuniu-se em videoconferência com os prefeitos dos municípios paranaenses para discutir as medidas que o Estado vem tomando para evitar a transmissão do coronavírus e o enfrentamento à Covid-19.

A reunião virtual, realizada na tarde desta terça-feira (5), contou com a presença de diversos secretários de Estado. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, participou.

O governador e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicaram que o Paraná não vai recuar das medidas restritivas enquanto a curva da contaminação for ascendente no Estado, ou seja, enquanto continuarem a aumentar os casos da Covid-19 não haverá flexibilização.

Respondendo aos prefeitos, o governador confirmou que as igrejas continuam proibidas de realizar cultos presencias, podendo ficar abertas para atendimento individual.

Atendendo uma demanda apresentada pelo Município de Guaratuba e reforçada por outros municípios, o governador e o secretário da Saúde salientaram que não está em cogitação liberar o funcionamento de algumas atividades que estão proibidas, como as academias, canchas esportivas e campos de futebol. O secretário Beto Preto, que é médico, ressaltou ser contrário à liberação da prática esportiva porque “são atividades que disseminam muito rapidamente e muito facilmente o vírus entre os praticantes dos esportes”.

O prefeito Roberto Justus gravou um vídeo para explicar à população as orientações e determinações do governo estadual em relação à pandemia.

No vídeo, o prefeito também respondeu a uma demanda das marinas para voltarem a funcionar. Novo decreto municipal vai regulamentar a navegação das embarcações para fins de manutenção, o que já estava previsto no decreto de proibição, restringindo esse serviço a três dias da semana: terça, quarta e quinta. Continua proibida a navegação para fins recreativos.

“Estamos todos passando por muitas dificuldades – aqui na Prefeitura não é diferente – mas é só assim, com a colaboração de todos, que nós vamos vencer essa guerra”, disse.