Marinha alerta para ventos e ressaca

A Marinha alerta para ocorrência de ventos com até 74 km/h (40 nós), entre a manhã desta quarta-feira (6) e a noite de quinta-feira (7).

O fenômeno será provocado pela passagem de uma frente fria sobre a área marítima das regiões Sul e Sudeste e vai atingir a costa dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Também é esperada a ocorrência de ressaca em Santa Catarina, Paraná e São Pualo (entre as cidades de Laguna e Santos), com ondas de direção Sul, com até 2,5 metros de altura, entre a noite de quarta-feira e a noite de quinta-feira.

Mais ao norte, poderão ocorrer ventos de direção Nordeste a Norte, na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e da Bahia, ao sul de Caravelas, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), até a manhã de quinta-feira, cuja direção poderá mudar para Sudoeste a Sul, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), entre a manhã de quinta e a manhã de sexta (8).