Suspeitos de matar guarda municipal são presos na BR-376

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quinta-feira (7), na BR-376, em São José dos Pinhais, dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um guarda municipal, ocorrida na tarde de ontem (6) em Paranaguá.

A dupla fugia na direção de Santa Catarina quando foi abordada pelos agentes da PRF, nas imediações da praça de pedágio.

A vítima foi morta na Vila Cruzeiro, dentro de um Chevrolet Onix, enquanto manobrava o carro na frente de um imóvel. Dois homens armados com pistolas desceram de um carro Hyundai HB20 e efetuaram vários disparos contra o guarda municipal, que não teve chance de defesa.

Uma câmera de monitoramento registrou imagens do momento da execução. Um terceiro bandido aguardava na direção do HB20. O carro usado pelo trio foi encontrado horas depois do crime, na rodovia PR-407, incendiado.

No momento da prisão, os dois homens estavam a bordo de um automóvel Gol de cor branca. Ambos têm 25 anos de idade.

Imagens salvas no celular de um dos detidos mostram coletes à prova de balas, uma pistola e o carro utilizado no crime, em chamas. Em uma das fotos, o preso vestia a mesma roupa utilizada durante o homicídio. Nenhuma das armas foi encontrada.

A PRF encaminhou os presos para a Delegacia da Polícia Civil em São José dos Pinhais.

