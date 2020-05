Guaratuba entrega cartão do Programa Comida Boa na terça-feira

A partir da próxima terça-feira (12), a Prefeitura de Guaratuba fará a entrega dos cartões do Programa Estadual Comida Boa, nas escolas municipais e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

O Cartão Comida Boa é um programa do governo estadual para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a comprar alimentos durante a pandemia do novo coronavírus.

O beneficiário recebe um cartão e possui um Código QR impresso que será vinculado ao seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Com ele, poderá fazer compras em estabelecimentos comerciais credenciados. O valor mensal do cartão é de R$ 50,00 e tem uma previsão de ser disponibilizado por um período de até 3 meses.

A Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social recebeu do Governo do Estado um total de 5.258 cartões.

Para diminuir as dúvidas e procura de informações diretamente na Secretaria do Bem Estar, estão disponíveis três documentos para consulta da população (anexos abaixo).

O primeiro é a lista das famílias aptas a receber o cartão que foi repassada pelo Governo do Paraná. O segundo informa os locais, horários e cronograma de atendimento dos beneficiários, a partir do mês de nascimento.

O terceiro documento informa os estabelecimentos comerciais que se cadastraram no site do programa e que estão habilitados a vender os alimentos aos beneficiários.

Para o atendimento na área rural, serão organizadas ações com a Equipe Volante do Cras.

Mais informações sobre o programa podem ser acessadas no site: http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/.

A Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social disponibiliza os seguintes telefones para atendimento da população:

3442-8776/8601 – Órgão Gestor da SMBEPS

3442-8608/8602 – Cras

Anexo 01 – Famílias aptas para receber o Cartão Comida Boa Guaratuba

Anexo 02 – Locais de entrega Cartão Comida Boa em Guaratuba

Anexo 03 – Estabelecimentos cadastrados em Guaratuba

Fonte: Prefeitura de Guaratuba