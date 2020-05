Pontal do Paraná tem 1º caso de Covid-19. Brasil é o 6º com mais mortes.

Pontal do Paraná tem seu primeiro caso confirmado de Covid-19 e Paranaguá tem mais uma pessoa contaminada.

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado (9) informa que o Litoral já soma 27 confirmações para doença: Paranaguá 17, Guaratuba 4, Matinhos 2, Morretes 2, Guaraqueçaba 1 e Pontal do Paraná 1. Antonina é o único município da região sem nenhum caso conformado. Houve 2 mortes e 13 pacientes recuperados.

No Paraná, já são 1.785 pessoas contaminadas, com 1.210 pessoas recuperadas e 107 pessoas mortas.

No Brasil, morreram 730 pessoas nas últimas 24 horas e o país é o 6º onde mais morreu gente pelo coronavírus, com 10.627 óbitos. No último dia, mais 10.611 casos foram confirmados, um novo recorde, chegando a 155.939 pessoas com Covid-19 no país. O governo informou que 83.627 pacientes estão em acompanhamento (53,6% do total de casos) e 61.685 já se recuperaram da doença (39,6%).

Neste dia, o presidente Jair Bolsonaro cancelou o churrasco que ele havia anunciado e disse que era uma “fake news”.