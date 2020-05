Litoral do Paraná tem mais 3 casos de Covid-19

Mais 2 casos em Pontal do Paraná e 1 em Paranaguá. Essas são as novidades do Litoral no Informe do Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira (11). A região agora soma 30 casos confirmados, com 2 mortes e 13 pessoas recuperadas.

No Paraná, são 1.849 casos, com 111 pessoas mortas e 1.266 recuperadas. Neste último dia, houve 2 mortes e 14 novos casos no Estado.

O Brasil registrou 396 mortes e 5.632 novos casos no último dia. Segundo o Ministério da Saúde, o país soma 168.331 casos, 69.232 pessoas recuperadas e 11.519 mortes.