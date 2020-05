Assaltantes são presos depois de perseguição em Guaratuba

Policiais militares prenderam dois assaltantes depois de uma perseguição pelas ruas de Guaratuba, no final da manhã desta quarta-feira (13). A habilidade ao volante da policial Nayhara Cardoso fez com que o carro em que fugiam capotasse. Com escoriações leves, os dois ocupantes do veículo foram presos.

Dois homens armados assaltaram o entregador de cigarros que estava com seu veículo na rua Ponta Grossa, no Centro, e uma pessoa que assistiu tudo imediatamente ligou para o 190. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e começou a procurar o automóvel descrito, um Renault Duster marrom.

Localizaram o veículo circulando na avenida Curitiba iniciaram a perseguição por diversas ruas centrais. De acordo com a Polícia Militar, na rua Alcides Pereira, os bandidos quase atropelaram um pedestre. Neste momento, policiais atiraram em direção aos pneus para tentar parar a fuga.

A perseguição continuou até a avenida Paraná, trecho urbano da PR-412, a principal saída da cidade. A policial Nayhara Cardoso, que dirigia uma das viaturas, alcançou o veículo em fuga e deu um leve toque no veículo, que capotou em um matagal na margem da avenida. Ainda assustados, os dois homens, de 22 e de 29 anos, foram rendidos, presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.

Foram recuperados cerca de R$ 25 mil em cigarros, além da Duster, que tinha sido roubada em Curitiba. Dentro do carro também foi encontrado um bloqueador de sinal de radio-comunicador, usado para atrapalhar a ação da Polícia. Um Gol branco com pessoas que estariam envolvidas no assalto está sendo procurado.

Com informações da Pol[icia Militar e rádios Litorânea e Alternativa – fotos: Rádio Alternativa e grupo Segurança Guaratuba