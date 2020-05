Foragido andou na contramão em Guaratuba e foi preso 20 Kg de maconha

A Polícia Militar prendeu um homem que chegava de Curitiba com mais de 20 Kg de maconha, na noite desta quarta-feira (13), em Guaratuba. De acordo com a PM, ele era foragido da Justiça e acabou sendo flagrado andando com o carro na contramão.

“Por volta das 19h45, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento pelo Balneário Brejatuba, quando foi surpreendida por um veículo que transitava na contramão, vindo a motivar os policiais a realizar a abordagem, visando a segurança no trânsito”, relata a Polícia Militar. “Durante a abordagem, o motorista aparentou muito nervosismo e apresentou-se com nome falso, com o intuito de ludibriar a equipe policial”, acrescenta.

Após consulta pelo sistema, foi verificado que o homem de 43 anos, havia fugido da Colônia Penal Agrícola há mais de um ano. Foi então realizada revista do automóvel e havia 20,14 kg de maconha no porta-malas. Ele e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.