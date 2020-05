Testagem ampliada confirma circulação do coronavírus em Guaratuba

A realização de testes nos funcionários da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba permitiu constatar que o coronavírus está circulando por praticamente a cidade toda e a existência de diversos casos assintomáticos (sem sintomas da doença).

Foram feitos 488 testes rápidos e identificados resultados positivos em 22 funcionários que moram em 7 bairros. Todos eles são assintomáticos. Destes, 16 estão com a infecção ativa e 6 já apresentam anticorpos da doença, não estando mais vulnerável nem transmitindo a Covid-19.

Os resultados ainda precisam ser validados pela Secretaria de Estado da Saúde. Até lá, constam no boletim oficial como “casos em investigação”.

Na noite deste sábado (23), a Prefeitura divulgou uma nota da Secretaria para explicar a estratégia adotada, os resultados, a quarentena a que estão submetido os trabalhadores e as consequências para a saúde pública.

De acordo com a Secretaria, testagem ampliada é uma estratégia que obteve muito sucesso em outros países, na investigação inconclusiva da origem de contaminação de duas pacientes que apresentaram Teste Rápido Reagente para o COVID-19 em 14/05/2020, decidiu adotar uma estratégia de testagem ampliada, a fim de verificar a existência de pacientes assintomáticos no município (que não desenvolveram sintomas da doença).

Na nota, a Secretaria afirma que o Município tem adotado as melhores práticas e, “com total transparência, tem procurado diminuir os impactos da pandemia sobre nossa população”.

Nota oficial da Secretaria Municipal da Saúde

Optou-se por delimitar como espaço amostral todos os trabalhadores vinculados aos serviços municipais de saúde, uma vez que os mesmos estão na linha frente do combate e distribuídos em todos os pontos da cidade, permitindo uma leitura mais ampla da circulação viral no território.

O Município já realizou a compra de 700 testes rápidos e recebeu da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 560 testes. Estes testes rápidos são utilizados para identificar a presença de anticorpos no paciente, sendo capaz de detectar o anticorpo IgM, que é o momento em que o vírus está ativo e o organismo está começando a produzir anticorpos.

Já a detecção do anticorpo IgG indica que a pessoa foi infectada, recuperou-se e já possui anticorpos da doença, não estando mais vulnerável ao vírus.

Entre os dias 19/05/2020 e 21/05/2020 foram testados 488 trabalhadores vinculados a 20 equipamentos de saúde (6 UBS da Zona Urbana, 6 UBS da Zona Rural, Pronto Socorro Municipal, Hospital Municipal, Centro de Especialidades Nereidas, CAPS, SAMU, Farmácia Básica, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica).

Foram identificados 22 trabalhadores da saúde com teste rápido reagente (Positivo), universo de 4,50% dos testados, sendo 6 com marcadores IgG, 16 com marcadores IgM, e 466 trabalhadores com teste rápido não reagente (Negativo).

Os 16 servidores que apresentaram o marcador IgM (fase ativa da doença) foram afastados e colocados em quarentena, em suas residências, acompanhado de seus contactantes (familiares), pelo período de 14 dias e estão sendo monitorados e acompanhados pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Os 6 servidores que apresentaram o marcador IgG, anticorpos para o COVID-19, foram em algum momento expostos ao vírus, mas já estão curados (recuperados), mantêm-se assintomáticos, não necessitam de afastamento e podem continuar prestando atendimento à população.

Dos resultados dos testes reagentes, identificou-se que a área de abrangência da circulação do vírus é de fato em todo município, uma vez que dos trabalhadores positivados 18 tem residência no município de Guaratuba, em bairros espalhados pela cidade, entre seus extremos e centro, sendo: 6 no Piçarras, 3 no Cohapar, 3 no Mirim, 2 no Coroados, 2 no Nereidas, 1 no Figueira e 1 no Brejatuba.

Outros 4 possuem residência nos municípios de: 1 em Curitiba/PR, 2 em Pontal do Paraná/PR e 1 em Itapoá/SC.

A leitura e análise epidemiológica da pesquisa ainda está em andamento, aguardando-se a conclusão das sorologias laboratoriais e biologias moleculares.

Os dados preliminares indicam grande circulação do vírus no município, com presença de diversos casos assintomáticos (que não desenvolveram sintomas da doença), e só foram identificados dado a estratégia de testagem rápida.

Reforçamos a toda população a necessidade de manutenção e ampliação de medidas de prevenção, de autocuidado, de responsabilidade consciente e promoção do distanciamento e isolamento social.

Isto posto a Secretaria Municipal de Saúde reitera seu compromisso de conduzir o processo de enfrentamento do COVID-19, com as melhores práticas disponíveis e com total transparência, procurando sempre diminuir os impactos da pandemia sobre nossa

população.