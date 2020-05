Tripulante estrangeiro é internado com suspeita de covid em Paranaguá

Um tripulante de um navio estrangeiro foi internado com suspeita de covid-19 no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A empresa pública Portos do Paraná divulgou nota para informar a internação do tripulante, filipino, que chegou no navio MV Clymene, de bandeira maltense. Estava sendo feito de soja no berço 214 do porto quando o comandante relatou a situação para o agente marítimo.

“O serviço de resgate exclusivo para Covid-19 do Ogmo (Órgão de Gestão de Mão de Obra) foi acionado, encaminhando o tripulante até o hospital, onde foi realizado o teste rápido que identifica o coronavírus”, informou a empresa. “Imediatamente após o primeiro resultado positivo, mesmo na espera de contraprova, a operação foi paralisada e a embarcação isolada até novas instruções da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

De acordo com a empresa, nenhum tripulante de navio vindo do exterior está autorizado a desembarcar nos portos de Paranaguá e Antonina antes do prazo de 14 dias da chegada ao primeiro porto brasileiro.

“A atracação só é feita após a emissão do Certificado de Livre Prática, pela Anvisa, o que aconteceu na chegada do navio à baía de Paranaguá – no último dia 5. Além disso, sob qualquer suspeita, a autoridade portuária tem a prerrogativa de paralisar a operação, como forma de proteger os trabalhadores portuários envolvidos”.

A empresa pública ressalta que este é o primeiro caso registrado nos portos paranaenses, desde o início da pandemia.