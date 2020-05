Ressaca deve durar até a manhã de quinta-feira

A Marinha confirma alerta para ressaca, com onda de até 3 metros, na costa dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, até Santos, até a manhã desta quinta-feira (28).

Já na faixa litorânea ao norte de Santos e ao sul de Cabo de São Tomé, a ressaca deverá perdurar até a madrugada da sexta-feira (29).

Em alto-mar, estão previstas ondas entre 3 e 4,5 metros de altura no litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, até a noite de quinta.

Também há previsão de ondas em alto-mar, de direção sudoeste a sul, com altura entre 3 e 5 metros, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, até a manhã de sexta-feira.

Com Informações da Capitania dos Portos do Paraná / tenente Heliberton Cesca