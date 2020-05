Tripulante estrangeiro tem teste negativo para covid

O tripulante de navio que foi internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, na segunda-feira (25), teve o resultado da contraprova negativo para covid-19. A informação é do Comitê de Contingências da empresa Portos do Paraná.

O filipino embarcado no navio MV Clymene, de bandeira maltesa, realizou o teste do tipo PCR, que identifica a presença da cepa virulenta, conforme determinado no protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os demais tripulantes da embarcação passarão pelo mesmo procedimento. Até os resultados finais, o navio permanece fundeado em área de quarentena, seguindo o estabelecido pela Anvisa.

O berço de atracação 214, destinado preferencialmente aos embarques de granéis de exportação, ficou paralisado por cerca de 24 horas – da noite da última segunda-feira (25) até a noite de terça (26) – após a tripulação do MV Clymene, que também carregava soja no local, informar que um dos integrantes precisava de atendimento médico, por suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Após liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no início da noite da última terça-feira (26), e reforço na limpeza e varrição da área do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá, o berço 214 foi liberado e opera normalmente. No local, o navio Elena está atracado e carrega soja desde a 1h desta quarta-feira (27).