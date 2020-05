Covid: Litoral chega a 100 casos, quase 60% de aumento em 1 semana

O informe a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta que o Litoral do Paraná chegou a 100 pessoas infectadas pelo coronavírus nesta sexta-feira (29). Um aumento de 58,7% em comparação aos 63 casos da sexta-feira da semana anterior.

Alguns números estão desatualizados em relação ao que as prefeituras divulgaram, mas a lista oficial do Estado é assim: Paranaguá (54), Guaratuba (27), Matinhos (6), Morretes (6), Pontal do Paraná (6) e Guaraqueçaba (1).

De acordo com a Sesa, são apenas 13 pacientes recuperados. Cruzando com os dados das prefeituras, são, pelo menos 50: Paranaguá (31), Guaratuba (9), Morretes (5), Pontal do Paraná (3) e Matinhos (2). São 5 mortes: 4 em Paranaguá e 1 em Guaraqueçaba.

No Paraná também aumentam os casos com velocidade. Só na última sexta, goram 253 casos a mais, em uma semana que bateu recordes. O Estado soma 4.236 confirmações da covid-19, em 236 municípios e 173 mortes de pacientes em 71 cidades. Segundo o Estado, são 1.863 pacientes recuperados.

No Brasil, houve 1.124 mortes e 26.928 casos confirmados no último dia. O país já soma 465,166 confirmações, 189.476 recuperações e 27.878 pessoas mortas pela doença. É o seguno páiscom ais casos e o 5º com mais mortes.