Matinhos volta atrás e anuncia barreira apenas sanitária no feriado

A Prefeitura de Matinhos voltou atrás e informou agora, às 17h30, que fará apenas uma barreira sanitária no feriado de Corpus Christi.

Anteriormente, as prefeituras de Matinhos e de Pontal do Paraná divulgaram uma operação conjunta para evitar a presença de turistas. “O acesso será permitido mediante comprovante de residência, trabalho ou emergência médica”, informaram as prefeituras. “O horário do comércio nos dois municípios não sofrerá alterações”, completa.

Seriam montadas barreiras nas entradas das duas cidades já a partir do meio-dia da quarta-feira (10) e até às 18h do domingo (14).

Ao recuar da decisão, a Prefeitura de Matinhos informou que realizará uma “Barreira Sanitária na entrada da cidade”, sem especificar onde.

A Prefeitura de Pontal, que também divulgou que só permitiria a entrada de moradores, ainda não se pronunciou.

Nova imagem divulgada por Matinhos

A primeira imagem divulgada