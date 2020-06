Manaoos Aristides vai atuar na Cultura do Paraná

O cineasta documentarista Manaoos Aristides assumiu cargo na Secretaria de Cultura do Paraná.

Nascido no interior de São Paulo, ele começou a carreira artística na década de 1970 estudando Artes Cênicas na Universidade Federal do Amazonas e MeP na Escola Superior de Propaganda no Rio de Janeiro, no inicio da década de 80.

O curso de criatividade realizado pela Universidade Búfalo EUA através da Rede Globo de São Paulo impulsionou a carreira na televisão onde foi diretor de produção do programa Moacyr TV, coordenador de produção e diretor na mesma emissora no início da década de 80 e em seguida na TV Curitiba em 1985.

Dirigiu o documentário oficial do Festival de Parintins e em 1997 e o programa “De Manaus ao Pacífico”. Foi diretor de criação e produção da TV Tarobá (Cascavel) sendo agraciado duas vezes com a Medalha de Ouro do Prêmio Colunistas (APA – Associação Paulista de Anunciantes) na década de 80) e no Festival Guarnicê de São Luís do Maranhão, recebeu a medalha de ouro melhor de vídeo em 1990.

Durante todo esse tempo realizou dezenas de campanha como marqueteiro – no Paraná se notabilizou nas de Roberto Requião. Manaoos Aristides ficou famoso como roteirista e diretor da série/filme “A Saga – Da terra vermelha brotou o sangue”. Filmada em mais de 30 cidades do interior, no litoral e 50 locações do Paraná. A série exibida pela TV Brasil em rede nacional em três temporadas. O trabalho desponta como um dos pioneiros na regionalização da cultura com descentralização das grandes produções fora das capitais.

O profissional vai atuar com Luciana Casagrande Pereira, diretora na Superintendência da Cultura do Estado do Paraná, vinculada à Secretária de Comunicação Social. Pretende fazer uma gestão direcionada a todos os municípios com foco especial para o interior, tendo como objetivo levar arte para todas as camadas sociais fomentando o Cinema, o Teatro, a Musica, a Literatura juntamente com outras secretarias parceiras como Educação e a TV Paraná Turismo.

Manaoos Aristides soma os conhecimentos no teatro, no cinema e na televisão com experiência em realizações na teledramaturgia e cine documentário.