Paraná tem recorde de 519 casos e 22 mortes. Litoral, mais 1 morte.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta quarta-feira (10) traz um recorde de 519 novas confirmações e 22 óbitos pelo novo coronavírus no Paraná. É o maior número de diagnósticos e mortes divulgado desde o início do monitoramento.

O total acumulado chega 7.831 casos e 275 falecimentos pela infecção. Dos 399 municípios paranaenses, 289 têm ao menos uma ocorrência da doença e em 95 há registro de mortes.

Óbitos – Os 22 pacientes que foram a óbitos, relatados neste informe, estavam internados. São nove mulheres e 13 homens, com idades que variam de 34 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 de maio e esta quarta-feira (10).

Um morador do balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, morreu nesta quarta-feira (10), informou a Prefeitura. Gilson Vidal, de 59 anos, é a sétima vítima fatal da covid-19 na região. Ele estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. São 3 novos casos na área da 1ª Regional de Saúde, que chega a 169 confirmações até hoje: 1 em Paranaguá, 1 em Morretes e 1 em Antonina.