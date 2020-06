Guaratuba tem 1 caso novo de covid. Morretes, mais 7.

Morretes, a cidade litorânea mais próxima da Capital, teve um novo salto no número de casos de covid-19. Foram 7 confirmações no boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta sexta-feira (12). O o município, de 16.366 habitantes, tem 32 casos, o que dá 195,5 por 100.000/hab.

De acordo com a Sesa, o Litoral teve mais 16 casos confirmados: 7 em Paranaguá, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

A região soma 194 casos: 96 em Paranaguá, 28 em Guaratuba, 14 em Pontal do Paraná, 12 em Matinhos, 10 em Antonina e 1 em Guaraqueçaba. São 7 mortes: 4 em Paranaguá, 1 em Guaraqueçaba, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

No Paraná, a Sesa divulgou 248 novos casos e 14 óbitos. O Paraná soma, agora, 294 mortes e 8.705 casos confirmados da doença.

No Brasil, o consórcio de veículos de comunicação que levanta as informações em todos os estados para evitar manipulação de dados pelo governo federal informa que são 809.398 pessoas infectadas, mais 30.412 no último dia. São 396.692 recuperados e 41.162 mortes, 1.261 no último dia. As informaçõs foram atualizadas às 13h desta sexta (12).

Mais tarde, o Ministério da Saúde atualizou os dados desta sexta-feira. Oficialmente, Brasil teve 25.982 novos casos e soma 828.810 confirmações e 365.063 pessoas recuperadas. Houve, segundo o Ministério, 909 mortes no último dia e o Brasil chega a 41.828 vítimas fatais do coronavírus, passando o Reino Unido e ficando atrás apenas dos Estados Unidos.