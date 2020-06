Litoral chega a 211 casos de covid: 42% a mais em 1 semana

No final de um feriado prolongado de Corpus Christi em que as prefeituras montaram barreiras para conter visitantes e a proliferação do coronavírus, o Litoral do Paraná chega a 211 pessoas infectadas.

São 16 novos casos no boletim da covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), deste domingo (14): 15 em Paranaguá e 1 em Morretes.

A soma de casos desde o início da pandemia, que chegou à região no mês de abril, está assim: 111 em Paranaguá, 34 em Morretes, 29 em Guaratuba, 14 em Pontal do Paraná, 12 em Matinhos, 10 em Antonina e 1 em Guaraqueçaba. Houve 7 mortes. De acordo com a Sesa, são 69 pacientes recuperados, mas esta informação está defasada em comparação com as de cada Prefeitura, que informam que são pelo menos 94.

Em uma semana, surgiram 62 novos casos no Litoral, um aumento de 42%. Desta forma, a região chega a um índice de coeficiente de incidência de covid-19 de 71 pessoas por cada 100 mil habitantes. É praticamente o índice que o Brasil apresentava no boletim da Sesa no dia 10 de maio (73,8). Hoje todos sabem, o Brasil é o 2º país do mundo com mais casos e mortes e vê o número de infecções e óbitos aumentando a cada dia. Em um mês, o coeficiente do Brasil, que há pouco tempo era o mesmo do Litoral, hoje é de 403 mortes por 100 mil.

Barreiras e Alerta Laranja

Para tentar conter a invasão de pessoas no feriado Guaratuba e Matinhos montaram barreira sanitárias, com aferição de temperatura e questionário, resultando em imensas filas. Pontal do Paraná, Morretes e Antonina só permitiram a entrada de moradores e pessoas que iriam trabalhar nas cidades.

Mesmo com as restrições, houve pessoas que insistiram a ir para as praias – cujo acesso está proibido todos os dias – e praticar pesca esportiva e náutica na baía de Guaratuba – o que só é liberado entre segunda e quinta-feira. Proprietários de imóveis foram multados por desobedecer a proibição de aluguel por curto período. Todas estas medidas têm foco na população flutuante, que, nos feriados chega a ser muitas vezes maior do que a dos moradores.

No sábado (13), os turistas de toda as regiões, a maioria de Curitiba e Região Metropolitana, souberam que a evolução dos casos e das mortes levou a Capital a anunciar “Alerta laranja” para a covid e adotar medidas bem mais restritivas a partir de segunda-feira (15), fechando igrejas, bares e academias, entre outras restrições.

A Sesa divulgou, neste domingo, 350 novos diagnósticos e 14 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus no Paraná. O acumulado é de 9.583 casos e 326 mortos em decorrência da doença.

Há 419 pacientes com diagnóstico confirmado internados neste domingo, sendo 309 em leitos SUS (141 em UTI e 168 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (40 em UTI e 70 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 760 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção.