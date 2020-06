Roberto Justus garante R$ 1,4 milhão para novo hospital maternidade

O prefeito Roberto Justus firmou um convênio com o governo do Paraná para começar a construção de um novo hospital em Guaratuba e ao lado do Pronto Socorro Municipal. O prefeito obteve mais de R$ 1,4 milhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para a obra.

“Hoje é um dia histórico para Guaratuba”, disse o prefeito, que na assinatura do convênio, na quarta-feira (10), em Curitiba, agradeceu o apoio que a saúde do Município tem recebido do governador Rainho Junior e do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “O novo hospital maternidade será um prédio único, com Pronto Socorro, com leitos para a maternidade, leitos em geral e com centro cirúrgico”, explicou Roberto Justus.

O prefeito destacou que, com a conclusão da obra, o atual Hospital Municipal vai se transformar em um Centro de Especialidades Médicas e abrigar a nova Unidade Básica de Saúde do Centro. O atual Centro de Especialidades vai se transforma em uma Unidade Básica de Saúde para os bairros Eliane e Nereidas.

O convênio com a Sesa foi assinado pelo prefeito, pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, pelo deputado Nelson Justus e pelo secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto.

Beto Preto destacou que a obra terá o desdobramento de outros investimentos. “É um ponta pé inicial, que está acontecendo porque a Prefeitura teve a competência de articular todos esses projetos. Parabéns Guaratuba, estou feliz”, declarou em um vídeo. “Feliz estamos nós, guaratubanos, por essa mixagem de esforços que o Governo do Estado, através do secretário Beto Preto, faz para Guaratuba”, disse Nelson Justus. “Em nome de Guaratuba, Beto e governador Ratinho Junior, muito obrigado”, completou o representante do Município no Legislativo Estadual.

A nova unidade terá investimento total de R$ 1.473.563,06, com R$ 1.444.091,80 e uma contrapartida do Município de R$ 29.471,26.