Covid: Litoral sofre com mais uma morte. Paraná e Brasil têm recordes negativos.

Uma mulher de 58 anos que morava no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, é a mais recente vítima fatal da covid-19 no Litoral. Ela morreu na quarta-feira da semana passada, dia 10, e teve o resultado do exame confirmado hoje, no mesmo dia em que o Estado do Paraná e o Brasil batem recordes negativos.

Nesta terça-feira (16), Paranaguá apresentou 15 novos casos e Antonina, 1. O Litoral chega hoje a 237 casos confirmados: 129 em Paranaguá, 35 em Morretes, 29 em Guaratuba, 20 em Pontal do Paraná, 12 em Matinhos, 11 em Antonina e 1 em Guaraqueçaba. Houve 8 mortes: 4 em Paranaguá, 2 em Pontal do Paraná, 1 em Guaraqueçaba e 1 em Guaratuba.

O Paraná teve o pior dia desde a confirmação do primeiro caso no Estado, no dia 12 de março. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou 841 novos diagnósticos positivos e 30 mortes decorrentes de complicações da doença. São os maiores registros desde o primeiro informe, há 97 dias. O boletim epidemiológico divulgado pela Sesa indica um total de 10.557 pessoas infectadas no Paraná e 364 óbitos.

As 30 mortes ocorreram em 12 municípios: Andirá, Cascavel, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Leópolis, Londrina, Pontal do Paraná, Rancho Alegre, Santa Mariana e Sertaneja. Os falecidos são 11 mulheres e 19 homens, entre 56 e 90 anos.

O maior registro é de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, com nove óbitos, mas decorrente de atraso de envio de informações para o sistema da Secretaria de Estado da Saúde por parte da 18ª Regional de Saúde. As mortes no município foram registradas entre 30 de maio e 15 de junho.

As regiões do Estado mais afetadas pelo coronavírus, até o momento, também registraram números expressivos de óbitos. Curitiba e Londrina tiveram 4 novos casos cada e Cascavel, 3. As três regionais são as que registram os maiores números de casos e de óbitos no Paraná. Em Curitiba os óbitos ocorreram entre os dias 12 e 13 de junho, em Londrina entre 14 e 16 de junho e Cascavel de 13 a 15 de junho.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve hoje a maior confirmação de casos registrada desde o início da pandemia: 34.918 novas pessoas infectadas. O governo também confirmou mais 1.282 mortes por conta da doença. O País chega a 923.189 casos e 45.241 mortes por coronavírus.