Festa do Divino online vai contar sua própria história

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade de Guaratuba será realizada neste ano de uma maneira diferente por conta da pandemia da covid-19.

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso e a Prefeitura estão preparando uma programação com atrações online, bênçãos e celebrações “drive-in”, carreata e um “drive-thru” especial com uma das delícias da Festa do Divino, que ainda será definida.

A festa começa no dia 10 de julho e terá sua história contada pelos casais festeiros das edições anteriores por meio de vídeos disponibilizados nas redes sociais da Prefeitura e da Festa. Um episódio cada dia. O encerramento da festa, no dia 19 de julho, será com uma celebração “drive-in”, às 10h, no Parque de Eventos.

Após a celebração haverá uma carreata pelas ruas principais da cidade, seguindo as bandeiras até a Igreja Matriz. Neste dia, será entregue o famoso “churrasco do Divino”, que será vendido antecipadamente pela comunidade paroquial.

No Facebook da Festa do Divino está sendo realizada uma enquete para decidir qual comida típica será entregue por “drive thru”: pastel ou churrasco.

Vote: https://www.facebook.com/FestaDivinoGuaratuba