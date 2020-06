Policial aposentado é morto a tiros dentro de casa em Guaratuba

O policial militar aposentado Marques Alves de Souza, de 56 anos, foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (26), em sua casa, no balneário Eliane, em Guaratuba.

Um vizinho ouviu um tiros e viu um homem pulando o muro e fugindo da casa. Souza foi baleado no rosto e morreu na cama. De acordo com a cena do crime, ele deveria estar dormindo quando foi morto ou quando o assassino entrou no quarto. Segundo uma fonte, ele teria levado 3 tiros “na parte frontal”. O comandante da PM de Guaratuba, capitão Anderson Aparecido, diz que foi apenas 1 (leia abaixo).

O subtenente da reserva remunerada da PM morava na rua Guarujá e era simpático e bem relacionado na vizinhança: “Era gente boa e não tinha inimigos no bairro”, disse uma fonte que pediu para não ser identificada.

Seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal, em Paranaguá, onde será periciado. A Delegacia da Polícia Civil investiga o caso. Segundo o capitão Aparecido informu (e depois apagou a mensagem) que foram 6 homicídios registrados neste ano em Guaratuba – o Correio, com base na imprensa de Paranaguá havia publicado inicialmente que eram 14.

Apuração conjunta com o Jornal de Guaratuba

Matéria gera ofensas de capitão e sargento da Polícia Militar

Em virtude da reportagem acima, o comandante da 3ª Companhia da PM, de Guaratuba, capitão Anderson Luis Aparecido, e o sargento Ricardo Marchesi, seu subordinado, ofenderam o jornalista do Litoral, Gustavo Aquino.

Os dois questionaram o número de homicídios no Município neste ano divulgado pelo Correio, de 14, e os 3 tiros que teriam sido dados na vítima.

O Correio se baseou e possivelmente errou na imprensa de Paranaguá, que costuma fazer essa contabilidade de todos os municípios do Litoral. Segundo o capitão, foram 6 homicídios. Sobre os três tiros, o Correio tem uma gravação com essa informação, mas não assegura que tenha acontecido.

“Primeiramente o jornalista está mal informado, foi apenas um tiro, e segundo, não sabe fazer conta, pois inventou o número de homicídios da cidade, ou é Nostradamus para prever até o final do ano”, escreveu o capitão Aparecido.

“Esse mesmo jornalista na ansia (sic) de publicar por primeiro a noticia o faz com desleixo, promovendo noticias (sic) falsas! Por isso deixa de ter o nosso respeito. Acorde! Seja profissional…”, postou Marchesi.

Gustavo Aquino respondeu ambos no grupo e em privado, reclamando das ofensas, pedindo as informações para eventualmente corrigir e informando que iria encaminhar uma reclamação. A conversa com o capitão na imagem abaixo. Ele apagou o que disse ao repórter. Veja: