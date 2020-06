Filhote de lontra é recuperado e ganha um novo e distante lar

A equipe do Programa de Monitoramento das Praias no Paraná (PMP-BS) relatou na semana passada o atendimento de filhote de lontra-neotropical (Lontra longicaudis) que não tem condições de retornar para a natureza. Mas o final da história poderá ser feliz graças ao empenho de uma equipe da Itaipu Binacional.

A história foi publicada, nesta terça-feira (23), na página do Facebook do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/CEM/UFPR), que é responsável pelo PMP-BS no Estado. No dia 16 maio, eles foram informados que a lontra havia sido encontrada. Confira:

“A equipe de biólogos, médicos veterinários e oceanógrafos que realizaram o atendimento verificaram que o animal estava em boa condição de saúde e sem ferimentos.”

“Entretanto, por se tratar de um filhote de cerca de dois meses, indefeso sem a presença da mãe e sem condições de sobreviver sozinho, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha da UFPR (que fica no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná). Nos primeiros dias, foi mantido sob cuidados intensivos que incluíram conforto térmico e sonoro, suporte nutricional, enriquecimento ambiental, vermifugação entre outros.”

“Aos poucos começou a se alimentar sozinho, nadar e explorar o ambiente. Entretanto, na ausência da mãe, o filhote não aprende os comportamentos básicos para sobrevivência na natureza como caçar e evitar predadores e outros perigos.”

“Por isso, nosso filhote será transferido para um lar permanente, em um refúgio de vida silvestre onde ficará protegido e receberá os cuidados necessários priorizando o seu bem-estar.”

Em outra postagem, na quarta (24), a coordenadora do LEC, a bióloga Camila Domit, informa que o Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, estruturou um espaço e equipe para ser a nova casa do filhote. Ela lamenta o animal não poder retornar à natureza, mas explica que “a conservação ex-situ (fora do seu ambiente natural) é uma boa alternativa para animais resgatamos nesta condição”.

Redação do Correio com informações do LEC/CEM/UFPR