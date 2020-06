Guaratuba entrega alimento da agricultura familiar para quem mais precisa

A Prefeitura de Guaratuba começou a entregar alimentos saudáveis da agricultura familiar para pessoas que estão necessitando, principalmente nessa crise do coronavírus, em um programa que também incentiva os pequenos agricultores.

Em um trabalho conjunto da Secretaria da Pesca e da Agricultura e da Secretaria das Demandas da Área Rural, viabilizou o credenciamento da Associação dos Pequenos Agricultores Rurais da Localidade do Cubatão (APPRUC) ao Programa Emergencial Compra Direta Paraná, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O programa utiliza recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para incentivar a agricultura familiar com a compra de seus produtos e atende a população mais vulnerável através de entidades assistenciais.

Em Guaratuba, os alimentos serão destinados a duas entidades cadastradas da Rede Socioassistencial: o Cras Novos Horizontes e a Unidade de Acolhimento Casa da Criança e do Adolescente. No Cras, que fica no bairro Piçarras, os produtos vão beneficiar diversos grupos que são atendidos na unidade: gestantes, da horta comunitária, grupo de fortalecimento das mulheres e outras famílias. Direto do campo Serão adquiridos e distribuídos mais de duas toneladas de alimentos por mês, entre frutas, legumes, panificados, doces e sucos. As entregas serão semanais. Os produtos serão fornecidos, inicialmente, são cinco famílias de agricultores.

Na manhã desta quinta-feira (25), aconteceu a primeira entrega, na Secretaria do Bem Estar e da Promoção Social, de onde os produtos serão distribuídos às instituições: banana, mandioca congelada, doce de banana, polpa de maracujá, pão e cuca (bolo), totalizando mais de 500 kg de alimentos. Seu Josué da Veiga, da localidade do Rasgadinho, foi um dos que acreditou logo no começo do programa e já se preparou para atender a nova demanda. Ele trouxe pão caseiro e cuca, que fabrica artesanalmente com o gostinho de sítio. Ademar Maia, do Cubatão, trouxe mandioca congelada, um produto tradicional de Guaratuba que está ganhando novos mercados com a nova forma de apresentação, já descascada e embalada.

Novo programa federal – O prefeito Roberto Justus acompanhou todas etapas do programa e fez questão de conferir a primeira remessa. “Essa parceria vai crescer com a participação de mais produtores, o que vai permitir atender ainda mais pessoas em vulnerabilidade”, disse Roberto.

A Administração Municipal está cadastrando e elaborando projeto para novos agricultores familiares e pescadores artesanais no Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal.