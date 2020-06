Litoral tem mais uma morte por covid e mais 52 doentes

Uma mulher de 65 anos, moradora da Vila São Vicente, em Paranaguá, morreu na noite deste domingo (29). Teve a morte por covid confirmada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta segunda-feira (29).

Um outro falecimento em Paranaguá, de uma mulher de 64 anos, residente em Fazenda Rio Grande e que foi encaminhada por Guaratuba para o Hospital Regional do Litoral ainda não teve o caso confirmado pela Sesa.

O boletim informa que houve 52 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná. São 42 em Paranaguá, 4 em Matinhos, 4 em Pontal do Paraná, 1 em Guaratuba e 1 em Morretes.

A Prefeitura de Guaratuba informou que o seu novo paciente é um homem de 50 anos, morador do bairro Piçarras, que está internado em leito no Pronto Socorro Municipal. O Município informa que preparou o PS para o atendimento ambulatorial das pessoas com sintomas respiratórios e suspeita de covid e para o internamento intermediário, quando ainda não necessita UTI. Os atendimentos de emergência foram transferidos para o Hospital Municipal.

A Prefeitura de Matinhos informa que os 4 casos são de uma adolescente de 17 anos (do balneário Albatroz), uma mulher de 34 (Vila Nova), uma mulher de 49 (Gaivotas) e um homem de 50 (Solimar). O homem está internado, as mulheres a a adolescente estão em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de Pontal do Paraná informou que são duas mulheres – de 41 anos, do balneário Canoas, e de 58, do Mangue Seco – e dois homens – de 50 do Marisol e 70 do Carmery.

A região soma 512 casos até o momento nas estatísticas do Estado: 312 em Paranaguá, 66 em Morretes, 58 em Pontal do Paraná, 41 em Guaratuba, 26 em Matinhos, 16 em Antonina e 1 em Guaraqueçaba. A Secretaria da Saúde confirma 10 mortes: 6 em Paranaguá, 2 em Pontal do Paraná, 1 em Guaraqueçaba e 1 em Guaratuba.

O Paraná a covid já chegou a 350 dos 399 municípios. Já foram confirmados 21.089 casos e 600 mortos até esta segunda-feira. São 573 novas confirmações e 14 mortes por covid no boletim de hoje. Morreram cinco mulheres e nove homens, com idades que variam de 33 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 e 29 de junho.

Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (5); Foz do Iguaçu (2); e uma morte foi registrada nos municípios de Cascavel, Itaguajé, Mandaguaçu, Maringá, Paranaguá, Presidente Castelo Branco e Sarandi.

O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil tem 692 novas mortes 24.052 novos casos da doença. Chegamos ao total para 58.314 óbitos e 1.368.195 infectados desde o início da pandemia. Desres últimos, 757.462 já estão recuperados.