Cozinha Escola vai gerar capacitação e refeições para projetos sociais

O prefeito Roberto Justus fechou um convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento para implantação do projeto Cozinha Escola em Guaratuba.

O chefe da Regional da SEAB de Paranaguá, Maurício Tadeu Lunardon, esteve na cidade na tarde de quinta-feira (25) para assinar o contrato junto com o prefeito e com a diretora da Secretaria do Bem Estar e Promoção Social, Maricel Auer.

A Cozinha Escola é um projeto para realização de cursos de capacitação na área de alimentos visando a geração de renda e também para servir refeições aos usuários dos demais programas de assistência social do Município.

O valor total repassado pela SEAB para o projeto é de R$ 174,6 mil, que serão investidos na aquisição de equipamentos específicos, além dos custos para as primeiras seis turmas. A Cozinha Escola será instalada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O projeto atenderá inicialmente 240 pessoas.