Prefeito de Guaratuba confere estragos do ciclone na área rural

O prefeito Roberto Justus foi pessoalmente conferir os estragos provocados pelo ciclone e coordenar as ações da Prefeitura. Na quarta-feira (1º) percorreu as ruas da cidade, nesta quinta saiu bem cedo para ver a situação na distante área rural, que foi a mais atingida.

A Secretaria das Demandas da Área Rural iniciou na quarta-feira um levantamento da situação das estradas e das plantações, sobretudo de banana, o principal produto agrícola do Município.

Nesta quinta-feira, desde o início da manhã, o prefeito foi acompanhado também de uma equipe da Secretaria da Pesca e da Agricultura e de outras secretarias para verificar com detalhes os danos sofridos pelos agricultores e os serviços necessários nos acessos e nas estruturas públicas da região. Um helicóptero Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMoa) apoiou o trabalho.

A primeira avaliação aponta um prejuízo gigantesco nas plantações de banana, com destruição de pés, barracões e casas. Um relatório será encaminhado ao Estado. Estradas e acessos foram bloqueados por tronco se galhos de árvores. Postes de energia elétrica tombaram, deixando grande parte da área rural ainda sem luz nesta quinta-feira.

Na quarta, o prefeito também foi às ruas da área urbana junto com a Secretaria da Infraestrutura e das Obras. Conferiu obstrução das vias, estragos em residências em diversos prédios públicos, como ginásios de esporte.

Já no início da noite de terça-feira (30), minutos após a passagem do ciclone devastador, a Secretaria do Bem Estar e Promoção Social e a Defesa Civil apoiaram o Corpo de Bombeiros na distribuição de lonas desde a terça-feira. Ontem e hoje, fazem um levantamento das necessidades das famílias carentes.

Equipes das secretarias das Obras e do Meio Ambiente, junto com os Bombeiros, também começaram o trabalho na noite de terça e já retiraram mais de 30 árvores caídas nos passeios, ruas e residências. A Secretaria da Segurança isolou os locais de risco até a retirada de árvores e restabelecimento da rede elétrica dos locais atingidos. Esse trabalho continuará até durante o final de semana.