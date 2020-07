Operação prende quadrilha de Guaratuba e Matinhos

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (2) em uma operação contra quadrilha de traficantes de drogas de Guaratuba que se expandiu até Matinhos.

Cerca de 100 policiais, do 9º Batalhão da Polícia Militar e de outras unidades, participaram da operação que cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversas residências que funcionavam como pontos de venda de drogas. A operação foi denominada Anklet (tornozeleira, em inglês) e contou com apoio de equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), incluindo o Rone e Canil, e de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa).

A ação foi resultado de uma investigação do Centro de Inteligência do 9º BPM realizada durante a temporada de verão. “O alvo da operação foi uma organização criminosa que operava em Guaratuba e estava vindo para Matinhos. Foi feita uma investigação preliminar sobre as atividades do grupo e tivemos apoio do Poder Judiciário de Guaratuba para a emissão dos mandados judiciais”, disse o comandante do 6° Comando Regional da PM (6°CRPM), coronel Nivaldo Marcelos da Silva.

O trabalho das equipes policiais resultou em quatro presos, e apreendidas celulares, R$ 2,1 mil em dinheiro, 735 gramas de maconha e 22 buchas de cocaína. Os presos e a droga foram levado pra a Delegacia de Matinhos. Antes da Operação Anklet, a PM deflagrou a ações que culminaram na prisão de três pessoas e na apreensão de maconha e cocaína, além de R$ 6 mil em dinheiro.