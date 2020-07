Covid: Paraná tem 2 mil novos casos, Litoral 76 e Guaratuba 10

O Litoral do Paraná registra hoje 76 novos casos de covid-19: 33 em Paranaguá, 22 em Morretes, 10 em Guaratuba, 8 em Pontal do Paraná e 3 em Matinhos. São 694 casos confirmados até agora.

Pela primeira vez, o coeficiente de incidência do Litoral (1ª Regional de Saúde) passa a média do do Estado: 233 casos por 100 mil habitantes contra 227 do Paraná. Isso acontece justamente no dia em que o Estado tem recorde de novos casos e de pessoas mortas pela covid.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quinta-feira (2) 2.060 novas confirmações e 44 pessoas mortas, números recordes.

Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (15), Colombo (5), Piraquara (4), Cascavel (3), Toledo (2). Um caso em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Chopinzinho, Cianorte, Enéas Marques, Fazenda Rio Grande, Guapirama, Ibaiti, Londrina, Lunardelli, Peabiru, Rolândia, Santana do Itararé, São José dos Pinhais, Sengés e União da Vitória.

O total de casos confirmados chega agora a 26.024 pessoas contaminadas e 693 mortos entre residentes do Paraná.

O alcance da doença chegou a mais de 90% dos municípios paranaenses, diz a Sesa. Dos 399, apenas 36 ainda não registram diagnóstico positivo e, em 36%, 147 cidades, já ocorreram mortes pela doença.