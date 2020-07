Litoral chega a 957 casos confirmados de covid

O Litoral do Paraná tem 32 novos casos neste domingo (4), informa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São 23 a mais em Paranaguá, 3 Guaratuba, 3 em Matinhos e 3 em Pontal do Paraná.

A região chega a 957 casos, com 16 mortes confirmadas. O coeficiente de incidência sobe para 321 casos para cada 100 mil habitantes, a quinta pior posição entre as 22 regionais de Saúde do Estado.

O Paraná tem 879 novas confirmações e 32 mortes. O Estado soma agora 31.120 casos e 781 mortos em decorrência da doença.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (11), Cascavel (3), Cerro Azul (2), Piraquara (2), Araucária (2). E um óbito em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bandeirantes, Campo Mourão, Colombo, Contenda, Curiúva, Jardim Alegre, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais e Tapejara.