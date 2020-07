Sesa confirma mais 4 mortes e 100 casos de covid no Litoral

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, nesta segunda-feira (6), mais 4 mortes em decorrência da covid-19 no Litoral. Também são 100 novos casos registrados.

As mortes confirmadas ocorreram em Paranaguá (2), Guaratuba (1), e Pontal do Paraná (1). Os novos casos em Paranaguá (72), Guaratuba (9), Pontal do Paraná (8), Matinhos (7), Antonina (3) e Guaraqueçaba (1).

A região chega a 1.057 casos confirmados desde o início da pandemia: Paranaguá (683), Pontal do Paraná (110), Morretes (93), Guaratuba (80), Matinhos (54), Antonina (35) e Guaraqueçaba (2).

Foram 20 pessoas residentes que morreram: Paranaguá (12), Pontal do Paraná (3), Matinhos (2), Guaratuba (2) e Guaraqueçaba (1).

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba lamentou a morte e informou que se tratou de uma moradora do bairro Coroados, de 64 anos. Ela foi encaminhada na UTI móvel para internamento no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, no dia 28, um domingo, e faleceu na segunda-feira (28). A causa da morte só foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde no informe desta segunda-feira (6). A Secretaria Municipal também informou que o viúvo também teve resultado do teste positivo e está em isolamento domiciliar, sob acompanhamento da Vigilância Epidemiológica.

Sobre os novos casos na cidade, informa que 8 estão em isolamento domiciliar e 1 em hospital. Confira:

Piçarras: 2 homens de 51 e 55 anos e 1 mulher de 65 (ela internada em hospital).

Cohapar: 1 homem de 26 e 2 mulheres de 50 e 70.

Coroados: 1 homem de 34 e 1 mulher de 33.

Nereidas: 1 homem de 26.

No Paraná, são 1.291 novos casos e 25 óbitos confirmados nesta segunda-feira. Já são 32.411 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Estado. Um total de 806 pessoas morreram por covid-19.