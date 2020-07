Litoral do Paraná perde mais 4 vidas por causa da covid-19

O informe da Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (8) registra mais 4 mortes no Litoral em consequência da Covid-19. Foram 2 em Pontal do Paraná, 1 em Paranaguá e 1 em Antonina.

De acordo com boletim divulgado nesta tarde pelo Hospital Regional do Litoral, todas as mortes ocorreram na unidade, que fica em Paranaguá. Os falecimentos de Pontal foram de um homem de 91 anos e uma mulher de 64. De Paranaguá, morreu um homem de 73 anos e, de Antonina, um homem que tinha 66, a primeira vítima fatal da doença na cidade.

Já são 24 óbitos confirmados pelo Estado na região: 13 em Paranaguá, 5 em Pontal do Paraná, 2 em Guaratuba, 2 em Matinhos, 1 em Guaraqueçaba e 1 em Antonina.

Foram 22 novos casos hoje no Litoral, que chega 1.139 confirmações: Paranaguá (739); Pontal do Paraná (114); Morretes (101); Guaratuba (82); Matinhos (59); Antonina (43); e Guaraqueçaba (1).

Os novos casos são em Paranaguá (14), Matinhos (4), Pontal do Paraná (2) e Antonina (2).

No Paraná, a Secretaria da Saúde informa que foram mais 1.386 novos casos e 43 mortes. O Estado soma 35.324 casos e 880 mortes.

Guaratuba permanece com 82 casos confirmados de Covid-19. São pacientes recuperados, 2 falecimentos e XX pacientes aguardando resultado de exames.