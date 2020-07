Cartilha explica o que abre e o que fecha com a quarentena no Litoral

Por determinação do Governo do Paraná, os sete municípios do Litoral, que compõem a 1ª Regional da Saúde, devem cumprir as limitações impostas pelo Decreto Estadual 4942/20 que restringe o funcionamento de atividades econômicas consideradas não essenciais e a circulação de pessoas em locais públicos. A medida adotada para conter o avanço da Covid-19 vai vigorar por 14 dias.

Os serviços essenciais estão relacionados no Decreto 4.317/2020. Para facilitar o entendimento das regras impostas pelo Estado, a Prefeitura de Guaratuba elaborou uma cartilha detalhando as regras para diversas atividades comerciais e de serviços. Confira: