Litoral tem mais 2 mortes e 112 casos confirmados

Mais duas pessoas residentes no Litoral morreram em decorrência da covid-19, informa a Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (9).

Ambos estavam internados no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Uma mulher de 58 anos que morava na localidade de Alexandra, em Paranaguá, faleceu no domingo (5) e teve a causa confirmada hoje.

A segunda morte aconteceu na madrugada desta quinta: um homem de 42 anos que morava no balneário de Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

O Litoral tem 26 mortes pela covid confirmadas: Paranaguá (14), Pontal do Paraná (6), Guaratuba (2), Matinhos (2), Guaraqueçaba (1) e Antonina (1).

A Secretaria da Saúde registrou 112 novos casos na região: Paranaguá (84), Guaratuba (11), Matinhos (9), Antonina (5), Morretes (2) e Pontal do Paraná (1).

São 1.251 casos confirmados da doença no litoral, sendo: Paranaguá (823), Pontal do Paraná (115), Morretes (103), Guaratuba (93), Matinhos (68), Antonina (48) e Guaraqueçaba (1).

No Paraná houve, nesta quinta, 1.680 novos casos confirmados e 34 mortes. São 37.001 casos confirmados e 914 que morreram por consequência da Covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba divulgou boletim que detalha os novos 11 casos registrados:

Brejatuba: 1 mulher de 28.

Centro: 1 mulher de 28.

Cohapar: 1 mulher de 33 e 1 homem de 70.

Coroados: 1 homem de 37.

Mirim: 1 mulher de 38.

Piçarras: 1 mulher de 22 anos e 1 homem de 29.

Prainha: 1 mulher de 45.

Boa Vista: 1 homem de 54.

Morro Grande: 1 homem de 29.