Guaratuba mantém barreiras durante o final de semana

A Prefeitura de Guaratuba continua com barreiras sanitárias nas entradas da cidade durante os finais de semana para conter a proliferação do coronavírus. Desde a tarde desta sexta-feira (10) e até domingo (12), elas funcionam no Posto da Polícia Rodoviária, em Coroados, e em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, ambos na PR-412.

Diferente do que e verificou na semana anterior, nesta sexta e no início da manhã de sábado era fraco o movimento nas duas barreiras.

Os ocupantes dos automóveis tem de passar por uma avaliação das condições de saúde e devem informar o destino. Quem estiver com febre e não optar em retornar para a cidade de origem, será obrigado a ficar em quarentena, sendo vigiado diariamente por equipes da Prefeitura.

As barreiras contarão com equipes da Vigilância Sanitária do Município e da Secretaria da Segurança. A Prefeitura terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Por determinação do Governo do Paraná, os sete municípios do Litoral, que compõem a 1ª Regional da Saúde, desde quarta-feira (8) estão incluídos no Decreto Estadual 4.942/20 que restringe o funcionamento de atividades econômicas consideradas não essenciais e a circulação de pessoas em locais públicos. O decreto também autoriza qualquer município paranaense a utilizar barreiras sanitárias nos limites de seus territórios, como forma de enfrentamento da pandemia.