Arrecadação voluntária beneficia 185 famílias de Pontal do Paraná

No final de junho, 185 famílias em situação de maior vulnerabilidade em Pontal do Paraná receberam kits com alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene. As doações são resultado da campanha “Voluntários em Ação Contra a Covid-19”, que incentivou arrecadações voluntárias dos colaboradores da Techint Engenharia e Construção – que possui uma Unidade Offshore (UOT) no município.

A cada R$ 1 doado pelos colaboradores, a Techint E&C doou mais R$ 1 em uma conta criada especificamente para a ação. Em dez dias de financiamento coletivo 67 colaboradores apoiaram a iniciativa, superando a meta inicial de compra de 180 kits. A ação contou com o apoio da Guarda Mirim de Pontal do Paraná, que ajudou no mapeamento da entrega dos kits. Foram beneficiadas famílias dos balneários de Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema e Jardim Canadá.

Michele Araújo, coordenadora de Responsabilidade Social da Techint E&C, explicou sobre a escolha do local e a atuação voluntária dos colaboradores. “Temos uma história com Pontal do Paraná desde a década de 80, quando foi inaugurada a UOT, e a cidade nos acolheu muito nos últimos anos, durante o desenvolvimento do projeto P-76. A ação é uma prova de que não apenas a empresa está comprometida com o desenvolvimento das comunidades onde atua, como também nossos colaboradores estão dispostos a ajudar.”

Legado para Pontal

Na UOT de Pontal do Paraná foi construída a P-76, que gerou mais de 5 mil empregos no pico da obra e contou com 70% de mão de obra local. Desde 2014, a Techint E&C investiu em treze projetos sociais na região impactando quase sete mil pessoas, pelo compromisso de contribuir com o desenvolvimento das comunidades no entorno de suas operações.

A empresa construiu a Escola Arthur Tavares – investimento de R$ 2,5 milhões. Ampliou e reformou as escola Privamera e através do programa “Voluntários em Ação”, com a participação de mais de 150 colaboradores voluntários, revitalizou a escola Benvinda de M.Correa. As atividades foram fruto de uma parceria da empresa com a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Pontal do Paraná, após um estudo sobre a educação no município.

Outra parceria de sucesso com os órgãos públicos da região é o programa Litoral Transparente, que fomentou o desenvolvimento de ações de Governo Aberto e práticas de integridade pública em seis municípios (Pontal do Paraná, Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Paranaguá). A iniciativa formou servidores municipais com foco em ética, controle interno e transparência: foram mais de 100 servidores capacitados em 284 horas de aulas ministradas.